Zwei Bankomaten in der Nacht gesprengt

Das erste Ziel war ein Bankomat im Linzer Stadtteil Spallerhof. Diesen versuchten sie gegen zwei Uhr früh zu sprengen, Bankomat zu sprengen, allerdings dürften sie nicht an das Geld gekommen sein.

Deshalb versuchten sie zwei Stunden später erneut ihr Glück im etwa 70 Kilometer entfernten Ottnang am Hausruck. Auch dort sprengten sie den Bankomaten einer kleinen Bankfiliale. Ob sie dabei an Bargeld kamen, sei derzeit noch nicht klar, so die Polizei. In Ottnang musste nach der Sprengung auch die Feuerwehr ausrücken.

Die Polizei leitete noch in der Nacht eine Großfahndung ein, jedoch ohne Erfolg. In welche Richtung die Täter geflüchtet sind, ist derzeit nicht bekannt.

