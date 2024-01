Zwei Alkolenker demolierten am Neujahrstag ihre Autos

In Handenberg (Bezirk Braunau) fuhr ein 19-Jähriger um 7 Uhr auf der B156 von Neukirchen kommend in Richtung Eggelsberg. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Straßenleitpflock, kollidierte mit einem Gartenzaun und kam nach etwa 40 Metern am Fahrbahnrand zu stehen. Ein Alkotest ergab 1,92 Promille.

Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Handenberg führte die Fahrbahnreinigung durch. Da das Unfallfahrzeug Öl verlor, musste das Erdreich neben der Unfallstelle abgetragen werden.

"Ausmaß des Schadens nicht bemerkt"

In Enns wurde die Polizei gegen 5.30 Uhr in die Wienerstraße beordert. Zeugen meldeten, es würden Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen. Tatsächlich fanden die Beamten einige große Teile, aber keine Beteiligten. Nach der Aufnahme des Unfalls entdeckten die Polizisten den Verursacher samt grob beschädigtem Pkw mit eingeschalteter Warnblinkanlage im Bereich der Ausee-Zufahrt (Ipf-Landesstraße) am Straßenrand.

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Amstetten gab den Unfall sofort zu, er habe allerdings das Ausmaß des verursachten Schadens vorerst nicht bemerkt. Ein Alkomattest ergab einen Messwert von 1,54 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig an Ort und Stelle abgenommen. Der sehr stark beschädigte PKW wurde abgeschleppt.

