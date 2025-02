Zwei Alkoholfahrten an einem Tag: Polizei stoppt Slowaken auf S10

Gegen 19:10 Uhr wurde er von einer Polizeistreife in der Ausfahrt Freistadt Süd mit überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand – ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht.

Weitere Ermittlungen brachten ans Licht, dass der Slowake bereits am selben Tag in den Nachmittagsstunden von der deutschen Polizei wegen Trunkenheit am Steuer angehalten worden war. Sein Führerschein war ihm in Bayern vorläufig abgenommen worden. Doch das war noch nicht alles: Gegen den 36-Jährigen lag ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich vor, und es existierte ein Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA).

Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn ins Polizeianhaltezentrum Wels.

