Zwei 18-jährige Innviertler nach nächtlichem Unfall in Auto eingeklemmt

Sein Beifahrer wurde leicht verletzt - er konnte noch die Rettungskräfte verständigen.

Der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Schärding und sein Beifahrer krachten in der Nacht auf Freitag mit dem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve gegen die Leitschiene und kamen in einer Böschung zum Stillstand. Während der Beifahrer leicht verletzt wurde und den Notruf absetzte, wurde der Lenker schwer verletzt und war bewusstlos.

Beide mussten von Helfern der Feuerwehren Feuerwehr Reichersberg und Antiesenhofen aus dem Unfallwrack gerettet werden. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht.

