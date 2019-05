Zwei 17-Jährige bei Mopedunfall verletzt

Eine 78-Jährige aus Linz Land fuhr am Montag gegen 16:45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Naarntal Landesstraße in Richtung Bad Zell. Im Kreuzungsbereich mit der B 124 im Ortschaftsbereich Aich hielt sie ihren Pkw vor der Stopptafel an. Nachdem ein querender Pkw vorbeigefahren war, fuhr sie los, um geradeaus weiter zu fahren. Dabei übersah sie aber das Mofa, welches von einer 17-Jährigen aus dem Bezirk Perg in Richtung Bad Zell gelenkt wurde.

Am Sozius des Mofas fuhr eine 17-Jährige aus dem Bezirk mit. Die beiden Mädchen streiften mit ihrem Mofa die Front des Pkw, kamen zu Sturz und rutschten gegen die rechte Leitschiene. Das Mofa rutschte unter der Leitschiene durch, die beiden Mädchen blieben davor auf der Fahrbahn liegen. Sie wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades nach der Erstversorgung durch nachkommende Fahrzeuglenker, der Rettung und dem Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 10 in den Med Campus III gebracht.