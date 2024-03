"z’Wean ob der Enns" – Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus

Dass Oberösterreich mit dem Salzkammergut fünf Viertel hat, ist hinlänglich bekannt. Ebenso, dass einmal im Jahr ein sechstes Viertel dazukommt: Wien. Und zwar am 22. Juni 2024. An diesem Tag findet mit dem von den OÖN präsentierten Ball der Oberösterreicher wieder ein Kultur- und Traditionshöhepunkt des Jahres statt.

Der Ballabend, an dem Oberösterreich in Wien den Ton angibt, hat Tradition, die sich ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Begonnen hat alles mit einem Tanzkränzchen um das Jahr 1887 für oberösterreichische "Auswanderer" in Wien, das vom Verein der Oberösterreicher in Wien veranstaltet wurde. Der Anlass ist bis heute derselbe: die Verbundenheit mit dem Heimatbundesland zu zelebrieren.

Bereits zum vierten Mal findet der Ball als Sommerball statt – und das in einem würdigen Ambiente: Das Wiener Rathaus öffnet auch heuer für die Ballgäste seine Pforten. "Hausherr" ist an diesem Abend nicht der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, dessen Frau zwar aus dem Mühlviertel kommt, sondern Landeshauptmann Thomas Stelzer, der sich auf "ein ganz besonderes Fest" freut. Die "schönsten Seiten unseres Bundeslands" würden an diesem Tag in den Vordergrund gerückt.

Sowohl die Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut als auch die Kulturexpo Anton Bruckner prägen die diesjährige Ausgabe des Oberösterreicher-Balls. Das Motto der Eröffnungsfeier passt daher: "Und ich will mit Anton tanzen …" wird von den St. Florianer Sängerknaben und Silk Fluegge aufgeführt.

Abwechslungsreich geht es dann auch durch die Nacht. Musiker aus ganz Oberösterreich gestalten den Abend. Mit dabei: "Pepes Woodstock Tanzorchester", das DJ-Duo "2:tages:bart", die Swing-Formation "The Rats Are Back" , Johnny Rockers, "Ptart music", der Musikverein Schönering und viele mehr.

Auch der Genuss darf nicht zu kurz kommen: Partnerbetriebe des Genusslands Oberösterreich sowie die Linzer Institution "Leberkas Pepi" kredenzen Köstlichkeiten für jeden Gaumen.

Wer Karten für eines der Ballereignisse des Jahres – vielleicht als Ostergeschenk – sichern möchte, kann diese unter oberoesterreicherball.at kaufen. Weitere Informationen, etwa zu Gruppenermäßigungen, sind direkt unter info@oberoesterreicherball.at erhältlich.

