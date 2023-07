Zustellversuch eines Strafbescheides endet mit drei Festnahmen

Eigentlich sollte es ein Routineeinsatz für die Finanzpolizei werden. Am 30. März wollten Beamte im Namen der Finanzstrafsachenstelle einem Beschuldigten in Mauthausen einen Bescheid zustellen. Als sie aus einem Nebengebäude des Hauses jedoch Baulärm vernahmen, begannen die Finanzpolizisten mit einer Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

Der vor der Wohnung angetroffene Eigentümer gab zunächst an, dass er mit einem Freund Fliesen und Laminat neu verlege. Nach dem Betreten der Wohnung stellten die Beamten jedoch fest, dass neben dem angeblichen Freund des Besitzers auch drei weitere Arbeiter anwesend waren. Dabei handelte es sich um mazedonische Staatsbürger, die erst wenige Wochen zuvor nach Österreich gekommen waren.

Die drei Mazedonier hatten laut der Polizei keine arbeitsmarktrechtliche Bewilligung, weshalb sie umgehend aufgrund des Verstoßes gegen fremdenrechtliche Bestimmungen festgenommen wurden. Der Bauherr gab bei seiner Einvernahme an, dass die drei ausländischen Arbeiter erst an diesem Tag begonnen hätten, was angesichts des Baufortschritts und der Tatsache, dass in der Wohnung Betten für die Männer aufgestellt waren, bezweifelt wird. Dem Bauherrn droht eine Strafe bis zu 38.340 Euro

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

