Zusatzbusse schon ab Montag unterwegs

Strenge Abstandsregeln in der Schule, dichtes Gedränge auf dem Weg dorthin. Die Situation in Oberösterreichs Schulbussen hatte bei Jugendlichen, Eltern und Pädagogen in den vergangenen Tagen stets dieselbe Reaktion hervorgerufen: Kopfschütteln. Viele von ihnen wandten sich besorgt an die OÖN, nach mehreren Berichten kam Bewegung in die Sache: Wie berichtet, verkündeten Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), dass das Land Oberösterreich 800.000 Euro für dieses Schuljahr zur Verfügung stellt, um Verstärkerfahrten dort einzusetzen, wo es sinnvoll und möglich sei. Die ersten dieser Verstärkerfahrten sollen bereits ab Montag eine spürbare Entlastung des Schülerverkehrs garantieren. Acht Busse, darunter ältere Fahrzeuge und Reisebusse, die für den Linienverkehr zugelassen sind, werden dann 13 zusätzliche Fahrten absolvieren. Ab 5. Oktober kommen drei weitere Busse hinzu. "Es werden auch danach laufend neue Verbindungen hinzukommen. Wir rechnen damit, dass an den stark frequentierten Strecken bereits ab Montag eine Entlastung spürbar ist", sagt Klaus Wimmer, Sprecher des Verkehrsverbundes Oberösterreich. Es sei nun wichtig, dass die jungen Fahrgäste den gesamten Platz im Bus nutzen und nicht im vorderen Bereich oder bei den Türen stehen bleiben.

Alle Zusatzfahrten finden Sie unter nachrichten.at und unter ooev.at/zusatzfahrten (geg)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.