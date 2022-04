Zusammenstoß mit Pkw: 47-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau war um etwa halb zwei Uhr nachmittags mit ihrem Pkw in Reichersberg unterwegs und fuhr in Richtung Antiesenhofen. Zur selben Zeit waren ein 47-Jähriger und seine gleichaltrige Freundin (beide aus dem Bezirk Schärding) mit ihren Fahrrädern in die entgegengesetzte Richtung unterwegs und wollten links nach Obernberg abbiegen.