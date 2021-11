Zusätzliche Betten zur Entlastung der Akut-Spitäler

Zu deren Entlastung hat das Land zusätzliche Betten bereitgestellt. Seit Anfang der Woche stehen 30 Betten in der Rehaklinik Enns für Covid-19-Patienten zu Verfügung, am 1. Dezember kommen in der Sonderkrankenanstalt Sierning 38 weitere hinzu.

In diesen sogenannten Medizinischen Versorgungseinrichtungen werden leicht bis mittelschwer an Corona erkrankte Patienten stationär betreut, die nicht daheimbleiben können, aber auch keine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus benötigen. Bereits im Spätherbst 2020 hatte das Land diese Versorgungseinrichtungen in Enns und Sierning eingerichtet. "Um diesen Spagat in der Versorgung bewältigen zu können, ist eine Entlastung der Akut-Spitäler und damit für die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich", meinten LH Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP).

Insgesamt befanden sich am Dienstag 656 Corona-Kranke in oberösterreichischen Spitälern, 134 von ihnen benötigten eine intensivmedizinische Betreuung, um drei mehr als am Vortag. Allerdings ging die Anzahl der Patienten auf den Normalstationen um 51 auf 522 zurück.