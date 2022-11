Zurückgelassener Hund aus Wohnung gerettet

Tagelanges Bellen und Jaulen, Kothaufen, Beschädigungen in der Wohnung und von der Hundehalterin keine Spur: Weil ein Hund in einem Mehrparteienhaus in der Linzer Neuen Heimat offenbar vernachlässigt wurde, verständigte eine Nachbarin heute die Polizei. Mit den Vorwürfen war sie nicht alleine, denn beim Eintreffen der Beamten wurden diese von mehr als einem Dutzend weiterer Nachbarn angesprochen und aufgefordert den Hund zu "retten".

Durst und mangelnder Auslauf

Und tatsächlich fanden die Polizisten das Tier in einem schlechten Zustand vor. Bereits von außen konnten sie sehen, dass er Durst hatte. Offenbar urinierte er auch in der Wohnung, die auf die Beamten verlassen wirkte. Beschädigungen an der Wand und der Balkontüre deuteten auf mangelnden Auslauf hin. In der Küche stand ein leerer Napf, zwei weitere mit nassem bis schimmligem Futter im Garten. All das war von außen erkennbar. Der Amtstierarzt ordnete die Abnahme des Hundes an. Telefonisch war die Bewohnerin nicht zu erreichen.

Kothaufen in der Wohnung

Als die 32-jährige Hundehalterin eintraf, zeigte sie kein Verständnis für die Beanstandungen. Beim Betreten der Wohnung verdichtete sich das Bild. Mehrere Kothaufen waren auf dem Boden und der Hund hatte an mehreren Stellen uriniert. Die Frau gab an, den Hund "nur für einen Tag" in der Wohnung gelassen zu haben. Sie war umgezogen und wollte nicht, dass der Hund die neuen Möbel zerstört. Doch alles half nichts, der Hund wurde mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr ins Tierheim Linz gebracht.