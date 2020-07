Zunehmende Einsamkeit im Alter: "Der soziale Tod vor dem Tod"

Jeder dritte Oberösterreicher über 65 Jahre lebt alleine. Partner sind meist verstorben, Angehörige kommen selten zu Besuch. Immer mehr Senioren werden zu Gefangenen in ihren eigenen vier Wänden. Die Scham, über die Einsamkeit zu sprechen, ist groß.

Seniorenbund und Land Oberösterreich stellten gestern Maßnahmen im Kampf gegen die Vereinsamung vor. Und kündigten eine rechtliche Absicherung für Altenheimbesuche während der Coronakrise an. "Alleine zu sein macht Senioren Angst. Und die Angst hat noch niemand alleine besiegt", sagt Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer. "Durch Corona wurde vielen ihre Einsamkeit bewusst."

Regelung für Besuche

In den nächsten 20 Jahren wird sich der Seniorenanteil in der Bevölkerung von aktuell 18 Prozent auf 28 Prozent deutlich erhöhen.

"Die Politik kann nicht jeden aus der Einsamkeit herausholen. Doch wir können jene unterstützen, die sich um die Betroffenen kümmern", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Erleichterung soll eine rechtliche Absicherung für Altenheimbesuche während der Coronakrise bringen. Seniorenbund und Land Oberösterreich würden bereits an einer Lösung arbeiten. "Dieses Mal möchten wir vorbereitet sein, sollten die Infektionszahlen ansteigen", sagt Stelzer. Der Schutz vor einer Infektion sei das eine, aber auch die Vereinsamung könne für Altenheimbewohner schwere gesundheitliche Folgen haben. Der Theologe Paul Zulehner, der mit dem Soziologen Franz Kolland im Anschluss an die Konferenz beim Senioren-Dialog referierte, bezeichnete die Vereinsamung als "sozialen Tod vor dem Tod". Um diesen zu bekämpfen, müsse nicht nur die Pflege in den eigenen vier Wänden, sondern auch das Freizeitangebot im Umfeld Älterer verstärkt werden, sagt VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer: "Wenn Treffpunkte verloren gehen und Ortskerne sterben, sinkt auch die Motivation der Älteren, nach draußen zu gehen."

