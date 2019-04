Zum Schutz der Bienen kann jeder etwas beitragen

SCHARTEN. Bei der OÖN-Kirschblütenwanderung am 14. April bieten Naturschützer auch darüber Information.

In der Obstregion spielt der Bienenschutz eine wichtige Rolle. Bild: LACKNER

Neben dem Naturerlebnis und dem Genuss kommt bei der Kirschblütenwanderung am 14. April in Scharten auch die Information zu Naturthemen nicht zu kurz. Ein Schwerpunkt ist den Bienen gewidmet, die in der Obstregion natürlich einen besonders wichtigen Stellenwert haben.

Die Naturpark-Imker informieren bei ihrem Bienenerlebnisweg über die fleißigen Honigsammler und die Zusammenarbeit mit den Obstbauern. Mehr über das Leben und den Schutz von deren wildlebenden Verwandten erfahren die Wanderer bei der Station des Naturschutzbundes. "Auch die Wildbienen sind für die Bestäubung im Obstbau sehr wichtig, sie fliegen beispielsweise bereits bei tieferen Temperaturen aus, wenn die Honigbiene noch im Stock bleibt", sagt Biologin Gudrun Fuß vom Naturschutzbund.

Die Bestände sind in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Für ihren Schutz kann aber auch jeder Gartenbesitzer einen Beitrag leisten. "Etwa heimische Pflanzen mit ungefüllten Blüten setzen und Nahrung im zeitigen Frühjahr anbieten, wie die Salweide", sagt Fuß. Die Wildbienen fliegen auch auf Kräuter. "Schön wäre es, wenn sich mehr Menschen dazu durchringen könnten, auf einen englischen Rasen zu verzichten. Gänseblümchen und Löwenzahn bringen Blüten und Nahrung in den Garten", sagt die Insektenexpertin.

Ein wildbienengerechter Garten bietet auch Nistplätze. Viele Wildbienenarten nisten im Erdboden, so kann man etwa mit einem kleinen Sandhaufen im Garten Nistmöglichkeiten schaffen. Die Besucher erfahren auch, wie man Nisthilfen mit Bambus und Schilfrohren richtig baut, damit diese auch angenommen werden.

Saatgut für Besucher

Bei der Kirschblütenwanderung verteilt der Naturschutzbund Wildblumensaatgut von regionalen Gärtnereien. Darunter befinden sich beispielsweise die Samen von Klatschmohn, Natternkopf, Kornblumen und Margeriten. Kinder dürfen die Samensackerl auch künstlerisch gestalten.

