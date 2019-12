Zum Schmunzeln und Staunen: OÖN-Christkindl feierte im Landestheater

Eric Papilaya stellte bei dieser Gala nicht nur seine neue Single „Giganten“ vor, der Laakirchner führte unterhaltsam-charmant durch einen bunten Abend, an dem für jeden etwas geboten wurde. Zum Schmunzeln, als Ferry Öllinger und Landeshauptmann Thomas Stelzer mit ihren besinnlichen Geschichten die heitere Seite nicht vernachlässigten. Zum Mitsingen, als Countertenor Alois Mühlbacher und die Musical Theater Academy aus Puchenau „Es wird scho glei dumpa“ anstimmten. Zum Staunen, als die am Salzburger Mozarteum studierende, erst 15-jährige Linzer Geigerin Nina-Sofie Berghammer live auf der Bühne mit ihrem Loop-Rekorder brillierte.

Viele andere Künstler wie die Darsteller des Ischler Krippenspiels, Robert Blöchl, die Beriga Pascher, die Schorl-Partie und die Mollner Maultrommler hatten auf ihre Gagen verzichtet, um gemeinsam mit der OÖN-Leserfamilie Gutes zu tun und Landsleuten zu helfen, die in Not geraten sind. Intendant Hermann Schneider überreichte dem stellvertretender OÖN-Chefredakteur Thomas Arnoldner und Wimmer-Medien-Geschäftsführer Lorenz Cuturi einen Scheck über 9000 Euro, der Reinerlös des Abends. Ein Teil des Geldes geht an die Entwicklungshilfe-Organisation „Sei so frei“.