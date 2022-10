Die für den morgigen Nationalfeiertag angekündigte Protestkundgebung gegen die Zelte für Asylwerber zieht offensichtlich Personen aus ganz Österreich an. "Ich rechne mit 1000 bis 2000 Teilnehmern", berichtet Bürgermeister Ferdinand Aigner (VP). "Es rufen mich von überall Leute an." Gar keine Freude hat Aigner mit Vertretern der extrem rechten Szene, die ebenfalls ihr Kommen angekündigt haben. In diversen Internetforen rufen "Patrioten" zur Teilnahme an der Demonstration auf. "Wir sind dahinter,