Zum 120. Mal tanzt Oberösterreich in Wien auf

In fünf Wochen werden Ausseer-Dirndl und Trachtenanzug wieder die bevorzugte Abendgarderobe im Wiener Rathaus sein. Am Samstag, 17. Juni, findet in der Bundeshauptstadt der Ball der Oberösterreicher statt. Der Ballabend, an dem ein Bundesland in Wien den Ton angibt, hat Tradition, die sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt.

Begonnen habe alles mit einem Tanzkränzchen rund um das Jahr 1887 für oberösterreichische "Auswanderer" in Wien, das vom Verein der Oberösterreicher in Wien veranstaltet worden sei, sagt der stellvertretende Obmann Günther Mayrleitner. Der Anlass sei damals wie heute derselbe gewesen: "Es wird die Verbundenheit mit dem Heimatbundesland zelebriert."

Der Veranstaltungsort hat sich im Laufe der Jahrzehnte mehrmals geändert. "Die ersten Jahre wurde in den Drehersälen im dritten Bezirk gefeiert, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr", sagt Mayrleitner. 1913 übersiedelte der Ball in die Sofiensäle (3. Bezirk), von 1990 bis 2019 war das Austria Center in Donaustadt die Heimat des Balls.

Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer (hier im Jahr 1998) ist seit Jahrzehnten Stammgast. Bild: OÖN

"Unter den zahlreichen Gästen – im Austria Center waren es rund 6000 – waren auch immer prominente Oberösterreicher." Der von 1974 bis 1986 amtierende Bundespräsident Rudolf Kirchschläger etwa ließ sich den jährlichen Ballbesuch nicht nehmen. Auch Oberösterreichs Landeshauptleute waren stets Stammgäste.

Für Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer ist der Ball seit Jahrzehnten eine Pflichtveranstaltung. "Das erste Mal war ich in den 70er-Jahren zu Gast, mittlerweile müssen es mehr als 30 Mal gewesen sein", sagt Pühringer. Zu Wiens langjährigem Bürgermeister Michael Häupl habe Pühringer am Ballabend immer scherzhaft gesagt: "Rund 70.000 Oberösterreicher leben in Wien – eigentlich bist du Bürgermeister der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs."

Auch bei der heurigen Ausgabe wird Pühringer dabei sein: "Bei Tanzmusik alte Wegbegleiter und bekannte Gesichter wieder zu treffen, dabei das ein oder andere ,Glaserl‘ zu trinken – darauf freue ich mich schon."

