Zugausfälle: Teilweise auch ÖBB-Nahverkehr betroffen

In Deutschland wird seit heute Nacht die Bahn bestreikt, was sich auch auf den Verkehr in Oberösterreich auswirkt.

Der Streik der Lokführer der Deutschen Bahn (DB) hat begonnen. Erneut sind Zugverbindungen zwischen Österreich und Deutschland betroffen. Pro Tag fallen etwa 70 bis 100 Züge aus, berichtet Christopher Seif, Pressesprecher der ÖBB.

Am Dienstag hatte es noch geheißen: "Der Nah- und Regionalverkehr ist vom Bahnstreik in Deutschland nicht betroffen." Dieser Plan ging aber nicht auf allen Strecken auf. Wer am Mittwochmorgen vom Innviertel nach Simbach am Inn wollte, wartete vergeblich auf einen Zug. Es habe sich "kurzfristig eine Änderung ergeben". Von 4.45 Uhr bis 14.35 Uhr gibt es aufgrund der Streiks auf deutscher Seite doch keine Zugverbindungen in die niederbayerische Grenzstadt, informierte ein Sprecher der ÖBB. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Mit dem Schichtwechsel am Nachmittag sollte dann auf dieser Strecke wieder "alles beim Alten" sein.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Reisenden wird dringend empfohlen, die Fahrplanauskunft Scotty auf fahrplan.ooebb.at regelmäßig abzurufen. Dort gibt es laufend Updates. Bei weiteren Fragen können sich Betroffene an den Kundenservice unter der Telefonnummer 05-1717-5 wenden. Die ÖBB raten: Nicht dringende Reisen in dieser Streikwoche sollten verschoben werden.

Die Änderungen im Überblick (Stand: Mittwoch, 8.27 Uhr):

ÖBB-Fernverkehrszüge über das Deutsche Eck zwischen Salzburg und Kufstein fahren planmäßig.

zwischen Salzburg und Kufstein fahren planmäßig. ÖBB-Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und München fahren von 24.01. bis 29.01. eingeschränkt.

fahren von 24.01. bis 29.01. eingeschränkt. ÖBB-Fernverkehrszüge von/nach München über Salzburg beginnen/enden von 24.01. bis 29.01. und teilweise am 30.01. in Salzburg. Mit der Westbahn können die ÖBB-Reisenden weiter nach Salzburg fahren - mehr dazu lesen Sie in diesem Bericht.

beginnen/enden von 24.01. bis 29.01. und teilweise am 30.01. in Salzburg. Mit der können die ÖBB-Reisenden weiter nach Salzburg fahren - mehr dazu lesen Sie in diesem Bericht. Folgende ÖBB-Fernverkehrszüge können trotz des Streiks in Deutschland im gesamten Streckenverlauf planmäßig fahren: RJX 260 , RJX 62, RJX 65, RJX 261

ÖBB-Fernverkehrszüge von/nach Deutschland über Lindau beginnen/enden von 24.01. bis 29.01. in Bregenz bzw. St. Margrethen .

beginnen/enden von 24.01. bis 29.01. in . ICE Züge von/nach Deutschland beginnen/enden von 24.01. bis 29.01. in Passau bzw. Nürnberg .

. Nachtzüge sind im Zeitraum von 23.01./24.01. bis 28.01./29.01. und teilweise von 29.01./30.01.24 betroffen.

Tickets länger gültig

Die Zugbindung für ÖBB-Tickets von und nach Deutschland ist aufgehoben, Nachtzug-Tickets können auch tagsüber genutzt werden, teilte die Bahn mit. Tickets, die vor dem 22. Jänner gekauft wurden, können bei Nichtantritt der Reise storniert und rückerstattet werden. Bereits gekaufte Tickets können zudem länger genutzt werden, nämlich bis einschließlich 5. Februar. Die Züge der Westbahn fahren planmäßig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper