Zug in Gosau entgleist: Zwei Verletzte

GOSAU. Auf dem Bahnhof Steeg-Gosau ist es am Dienstagvormittag zu einem Zugunfall gekommen.

Ein Wagon der ÖBB für den Nahverkehr Bild: Symbolfoto: Wodicka

Entlang der Salzkammergut-Bahn ist beim Einfahren in den Bahnhof Steeg-Gosau am Dienstagvormittag ein Nahverkehrszug, ein sogenannter Cityjet entgleist. Die Ursache dafür sei noch unbekannt, sagte ÖBB-Sprecher Karl Leitner.

In dem Zug befanden sich 50 bis 60 Fahrgäste. Plötzlich „sprang“ der Zug aus den Gleisen und die Garnitur habe sich „zum Teil quergestellt“, sei aber nicht umgekippt, so Leitner. Offenbar verlief der Unfall relativ glimpflich. Eine Frau meldete sich und gab an ein Schleudertrauma erlitten zu haben. Danach habe sich noch eine weitere Person als verletzt gemeldet. Die übrigen Fahrgäste und der Lokführer seien unverletzt geblieben.

Der Cityjet kam aus Stainach-Irdning und fuhr Richtung Attnang-Puchheim. Zwischen Bad Aussee und Bad Ischl wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wie lange dieser andauern werde, sei derzeit noch unklar. Für 14.00 Uhr war ein Lokalaugenschein mit einem Gutachter anberaumt, um der Unfallursache auf den Grund zu gehen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema