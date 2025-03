Zuerst sexuell belästigt und dann Job verloren: 4000 Euro Schadenersatz für Oberösterreicherin

In der Probezeit wurde die Frau von einem Arbeitskollegen massiv verbal und körperlich belästigt.

Die Oberösterreicherin war bei einem Arbeitskräfteüberlasser beschäftigt und wurde als Raumpflegerin bei einer Firma eingesetzt. In der Probezeit wurde sie von einem Arbeitskollegen massiv verbal und körperlich belästigt. Als sie ihn aufforderte, von ihr abzulassen, wurden die Übergriffe nur noch schlimmer und gipfelten darin, dass er sie an eine Wand drückte, sie gegen ihren Willen küsste und sich an ihr rieb.

Die völlig verängstigte Frau meldete den Übergriff ihrem Arbeitgeber, zu einer guten Lösung kam es aber nicht: Der Beschäftigten wurde eine alternative Stelle in einem anderen Betrieb angeboten, allerdings mit schlechteren Arbeitsbedingungen, einem längeren Arbeitsweg und auch nur Teilzeit. Die Frau konnte das Angebot zu diesen verschlechterten Bedingungen nicht annehmen. Statt ihr ein gleichwertiges Ersatzangebot zu machen, löste der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis schlussendlich auf.

Außergerichtlicher Vergleich

Die Frau suchte Hilfe bei der Arbeiterkammer Oberösterreich. Diese intervenierte für die Frau beim Arbeitgeber, der zwar sämtliche Vorwürfe bestritt, am Ende jedoch in einen außergerichtlichen Vergleich einwilligte. Die Frau erhielt eine Schadenersatzzahlung von 4000 Euro.

"Sexuelle Belästigung ist eine massive Grenzüberschreitung, die sich niemand gefallen lassen muss! Alle Menschen haben ein Recht auf ein gewaltfreies und diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld, die Arbeiterkammer Oberösterreich steht an der Seite der Betroffenen", sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

