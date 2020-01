Zuerst Enns, dann Hargelsberg: Serie an Brandstiftungen reißt nicht ab

Die unheimliche Serie von Bränden in Enns und Umgebung, die vermutlich absichtlich gelegt wurden, hält weiterhin Feuerwehr und Polizei in Atem. Am Dienstagabend mussten die Einsatzkräfte in Hargelsberg, einer Nachbargemeinde im Süden von Enns, ausrücken.

Dort war gegen 21.40 Uhr ein großer Stapel Holzscheite, der entlang der Mauer eines Einfamilienhauses aufgeschlichtet war, in Brand geraten. Der 29 Jahre alte Hausbewohner alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Hargelsberg. Diese rückte mit 25 Einsatzkräften aus, um zu löschen. Das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnten sie verhindern. Dennoch gestaltete sich das Löschen aufwendig, denn die Feuerwehrleute mussten die Holzscheite auseinanderschlichten, um auch die Glutreste ablöschen zu können.

Etwa eine Stunde später war der Einsatz abgeschlossen und die Einsatzkräfte fuhren gegen 22.40 Uhr ins Zeughaus zurück, um sich umzuziehen und ihre Ausrüstung zu warten.

Doch im 23.35 Uhr kam schon die nächste Alarmierung. Der Einsatzort: dieselbe Adresse wie vorhin. Dieses Mal hatte die Mutter eines Feuerwehrmannes Alarm geschlagen, die als Anrainerin beobachtet hatte, wie Rauch aus dem Auto der Nachbarn drang. Fast dieselbe Einsatztruppe der FF Hargelsberg machte sich sofort wieder auf den Weg.

Brandstifter zündelt in Hargelsberg Nicht einmal 10 Kilometer trennen die beiden Brände in Hargelsberg von den Orten der Brandstiftungen in Enns.

Auf dem Grundstück war ein Fahrzeug geparkt, das dem Vernehmen nach unversperrt war. Im Inneren des Wagens war der Fahrersitz in Brand geraten. "Das Feuer war relativ rasch abgelöscht, der Fahrgastraum war aber relativ stark verraucht", sagte Feuerwehrkommandant Harald Grobner.

Der Verdacht, dass der Holzstoß und der Autositz vorsätzlich angezündet worden waren, lag nahe und wurde von der Polizei auch bestätigt, denn wie bei den Feuern in Enns wurden Brandbeschleuniger verwendet. Allerdings verschiedene, wie es gestern aus der Pressestelle der oberösterreichischen Landespolizeidirektion hieß. Aus diesem Grund vermute das Landeskriminalamt derzeit keinen Zusammenhang mit den Bränden im benachbarten Enns, sagte Sprecher Clemens Lehner.

Damit hat es im Raum von Enns seit Sonntagabend bereits sechs Mal gebrannt, wobei in allen Fällen von Brandstiftung auszugehen ist. Die Serie nahm im Bereich des Ennser Bahnhofes ihren Anfang. Am Sonntag gegen 17.50 Uhr stand ein Mistkübel in Flammen, um 19.50 Uhr war es dann ein Müllcontainer, der angezündet worden war.

Großbrand am Bahnhof

Der gefährlichste Vorfall passierte dann um 21.08 Uhr, als auf dem Gelände des ehemaligen Frachtenbahnhofs eine Holzhalle in Flammen aufging. Ein Oberleitungsmast bei den angrenzenden Bahngleisen drohte umzustürzen, weshalb die ÖBB den Bahnverkehr zwischenzeitlich einstellen mussten. Für die Feuerwehrleute sei der Einsatz ein beträchtliches Risiko gewesen, hieß es.

Die vierte Brandlegung in Enns passierte dann am Montagabend. In einem Waldstück ging ein Holzhaufen in Flammen auf. Dort wurden von einem Spürhund ebenso Spuren eines Brandbeschleunigers, vermutlich Benzin oder Spiritus, festgestellt.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at