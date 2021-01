Zuerst der Vater, dann der Sohn: Betrunkene gingen auf Polizisten los

Vier verletzte Beamte, zwei vorläufige Festnahmen, viel Blut: Das ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes in der Nacht auf Sonntag. Weil es im ersten Stock eines Kremsmünster Wohnhauses zu laut war, wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten wussten bei Ankunft sofort, um welche Wohnung es sich handelte – über ein gekipptes Fenster war ein lautstarker Streit zu hören. Ein 23-jähriger Rumäne öffnete den Polizisten die Tür.

Blutverschmierte Männer

Zu sehen bekamen die Beamten viel Blut: Der 23-Jährige, sein 50-jähriger Vater, der Vorraum und ein Tisch waren blutverschmiert. Warum, weiß die Polizei noch nicht. "Die Männer waren sehr stark alkoholisiert und konnten nicht befragt werden", sagt Polizeisprecher Michael Babl. Also riefen die Beamten erst einmal die Rettung. Während der 23-Jährige versorgt wurde, wurde sein Vater immer aggressiver. Die Polizisten orderten Verstärkung. Das ließ den Mann noch wilder werden, er schlug daraufhin einem Beamten auf die Schulter und schließlich auch ins Gesicht. "Der Kollege hatte eine verletzte Nase und musste im Krankenhaus versorgt werden", sagt Babl. Der aggressive Vater wurde festgenommen. Das ging seinem Sohn gegen den Strich, er ging ebenfalls auf die Polizisten los und versuchte die Festnahme zu verhindern. Vier Polizeistreifen waren nötig, um beide Männer in Gewahrsam zu nehmen. Vier Beamte wurden beim Einsatz leicht verletzt, so die Polizei. Die beiden vollkommen betrunkenen Rumänen wurden abgeführt. "Wenn sie einvernommen werden können, nehmen wir zur Staatsanwaltschaft Steyr Kontakt auf."

Warum die beiden Männer blutverschmiert beziehungsweise verletzt waren, weiß die Polizei noch nicht. Bei der Festnahme war auch ein 23-jähriger Cousin in der Wohnung. "Er war ebenfalls stark betrunken und hat sich einfach schlafen gelegt", sagt Babl. (mala)

