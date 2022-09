Er wiegt ca. 230 Kilogramm und ist mit seinen 25 Lenzen in den "besten Mannesjahren": der Flachlandgorilla Kisumu. Das Männchen ist im Alter von sechs Jahren vom Tierpark München in den Zoo Schmiding in der Gemeinde Krenglbach (Bezirk Wels-Land) übersiedelt und dort zu einem stattlichen Bullen herangewachsen. Kürzlich trat der Menschenaffe eine weitere Reise nach Prag an.