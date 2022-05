Schon im kommenden Schuljahr wird es an Österreichs Pflichtschulen ein neues Unterrichtsfach geben: Im Fach "Digitale Grundbildung" sollen Schüler der ersten drei Klassen in der Volksschule und in der Unterstufe einerseits klassische Informatikfähigkeiten aufbauen, andererseits sollen sie im Umgang und in der kritischen Auseinandersetzung mit Medien geschult werden. Die Themen reichen also von Programmieren und dem Schutz vor Schadsoftware über das Erkennen von Fake News bis zu ökologischen Problemstellungen in der Digitalisierung.

Wie die Gewichtung dieser verschiedenen Bereiche aussehen soll, ist jetzt aber der Gegenstand von Diskussionen: Zu dem Lehrplan-Entwurf, den das Bildungsministerium zur Begutachtung vorgelegt hat, sind zahlreiche kritische Stellungnahmen eingegangen.

Interdisziplinäres Konzept

Auf der einen Seite stehen jene, denen die Medienkompetenz im Entwurf zu kurz kommt. Zu ihnen gehört Petra Missomelius, die die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Lehrplans geleitet hatte. Die stellvertretende Leiterin des Instituts für Medien, Gesellschaft und Kommunikation an der Uni Innsbruck kritisiert, dass die informatische Bildung zu stark fokussiert werde.

Ursprünglich sei der Lehrplan disziplinübergreifend konzipiert worden, damit auch Lehrer ohne informatische Ausbildung den Unterricht halten können. Auch die Arbeiterkammer kritisierte, dass Medienbildung und -kompetenz nicht ausreichend Raum fänden. Christian Swertz, Obmann des Bundesverbandes Medienbildung, kritisiert, dass der Lehrplan weitgehend mit jenem des bereits bestehenden Faches Informatik übereinstimme: "Damit wird ein Unterrichtsfach mit denselben Inhalten noch einmal eingeführt. Das ist witzlos."

Die Wirtschaftskammer kritisiert hingegen, dass Anwendungskompetenzen zu kurz kämen, obwohl diese dringend von den Unternehmen benötigt würden. Laut der Informatik-Fakultät Wien ist der Lehrplan überfrachtet. Das Fach solle informatische Bildung bieten, die Medienkompetenz dann in anderen Fächern geschult werden.

Dazu heißt es aus der Bildungsdirektion Oberösterreich, dass die Lehrpläne in anderen Fächern bereits sehr dicht besetzt seien und Medienkompetenz nicht ohne Weiteres hinzugefügt werden könne. Darüber hinaus verlasse man sich auf das Bildungsministerium und werde sich an alle Vorgaben halten. (vaba)

Digitale Kommunikation

Das Lehrer-Netzwerk „Gewalt – Schule – Medien“, das das Land mit verschiedenen Partnern betreibt, widmet sich heuer dem Schwerpunkt „Digitale Kommunikation“. Bei verschiedenen Treffen erhalten Pädagogen Informationen zum richtigen Umgang mit Kommunikationstools und Unterrichtsmaterialien, um die Schüler im Umgang mit sozialen Medien zu schulen.