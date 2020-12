Zu Weihnachten: Zoos doch nicht geöffnet

Gestern Nachmittag erreichte den Linzer Zoo die Nachricht der Bundesregierung, dass – anders als zuvor angekündigt – Tierparks und botanische Gärten auch am 24. und 25. Dezember geschlossen bleiben müssen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. "Wir sind noch bis Mittag davon ausgegangen, dass wir öffnen dürfen, und haben uns auch schon entsprechend darauf vorbereitet", so Melanie Saxinger vom Linzer Tiergarten. Doch dann kam das Aviso, dass die neue Verordnung keine Zoo-Öffnung mehr vorsehen werde. "Der neueste Stand ist, dass wir am 18. Jänner wieder aufsperren dürfen."

"Viel Geld für nichts und wieder nichts"

Enttäuschung auch im Haus des Meeres in Wien. "Es ist bizarr, was hier abläuft", sagte Direktor Michael Mitic. Denn für die geplante zweitägige Öffnung seien bereits Vorbereitungen gelaufen. So seien Reinigungskräfte und Techniker hereingeholt worden, um die Besucherzonen in Schuss zu bringen. "Wir haben ein Sicherheitskonzept erarbeiten lassen und externe Security-Mitarbeiter angemietet, um alles in geordneten Bahnen ablaufen lassen zu können", so Mitic. "Und jetzt: viel Energie und Geld für nichts und wieder nichts." (staro)

