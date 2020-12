Zu Weihnachten wird es nass, grau und windig

Die Schneefallgrenze liegt am 24. Dezember tagsüber um die 1500 Höhenmeter, am Abend beginnt sie abzusinken.

Am Freitag wird es so kalt sein, dass der Niederschlag in Form von Schnee fällt und weite Landesteile "anzuckert" werden, hieß es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Tagsüber bleibt es am Freitag im südlichen Bergland bewölkt und es wird teilweise schneien. Im Flachland wird es wesentlich freundlicher, es gibt nur noch vereinzelt Schauer, zwischendurch kommt die Sonne heraus. Lästig bleibt der Wind, der auch am Heiligen Abend nicht ausbleibt. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es winterliche Temperaturen um die fünf Grad.

Am Stefanitag wird es freundlicher, der Wind nimmt ab, die Sonne lässt sich blicken. Es bekommt der Jahreszeit entsprechende Temperaturen mit Höchstwerten um die vier Grad.

Das Wetter in den nächsten Tagen wird abwechslungsreich. Heute bleibt es überwiegend nebelig und bewölkt, im Innviertel und Salzkammergut regnet es stellenweise. Das ruhige Wetter mit viel Sonne und Nebel ist dann aber vorbei.

Milde Verhältnisse mit bis zu 13 Grad herrschen am Dienstag und Mittwoch, dazu gibt es überall Regen und Windspitzen von bis zu 40 km/h. Der Mittwoch bleibt überwiegend trocken, zeitweise kommt auch die Sonne bei Spitzenwerten um die 13 Grad heraus.

Klare, kalte Nächte erwarten die Meteorologen dann nächste Woche am Sonntag und Montag, "da kann es in Windischgarsten auch bis zu minus 13 Grad oder im Mühlviertel unter minus zehn Grad haben", heißt es. (lp)

Das Wetter in Ihrer Region

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.