Wenn heute um 8 Uhr Früh die Schulglocke zum Unterricht läutet, bleiben die Klassenzimmer der Volksschule 1 (VS 1) in Kirchdorf an der Krems geschlossen. Einen Morgenkreis, wie sonst üblich, wird es in den kommenden Tagen nicht geben. Denn mindestens sieben Lehrkräfte hatten am Wochenende ein positives Corona-Testergebnis bekommen. Für 140 Schüler findet eine Woche an der VS 1 jetzt kein Unterricht statt.