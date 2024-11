Zu viel Feinstaub in der Luft: "Ein Wetterumschwung würde helfen"

„Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt im Internet oft unkontrollierte Datenmengen, die sehr viele App-Anbieter gerne einbinden“, sagt Kathrin Baumann-Stanzer von der GeoSphere Austria. Derzeit trage vor allem die herbstliche Wetterlage zu einer Erhöhung der Feinstoffbelastung bei. Bei der sogenannten Inversionswetterlage ist es in oberen Luftschichten wärmer als in unteren. Der Feinstaub kann dann nicht wie sonst in obere Atmosphäreschichten aufsteigen.