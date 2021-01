Zu teure Lagerung: Kein Gurkenwasser gegen glatte Straßen

Was sich dort bewährt hat, könne man jedoch in Oberösterreich nicht als Pilotversuch beginnen, bedauert Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP). Denn es gibt zu wenig Salzlake.

Dabei wären die Voraussetzungen in Oberösterreich ähnlich günstig wie in Bayern. Mit dem Gemüse- und Obstvermarkter Efko in Eferding gibt es analog zu Develey im Nachbarland auch einen Essiggurkenproduzenten im eigenen Bundesland. In Oberösterreich würden laut Steinkellner aber nur rund 50.000 Liter Salzlake im Jahr anfallen. Die oberösterreichischen Straßenmeistereien benötigen aber deutlich mehr, allein in diesem Winter seien bereits elf Millionen Liter Sole verbraucht worden.

Kostenintensiv wäre auch die Lagerung der Salzlake . Die Kosten für das Errichten der Tanks sowie Transportkosten würden "mögliche Einsparungen um ein Vielfaches überschreiten", begründete Steinkellner, warum in Oberösterreich kein Gurkenwasser zum Einsatz kommt.

