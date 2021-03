Zu nah am Gleis angehalten: Zug erfasste Auto von Frau (80)

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die 80-jährige Frau aus dem Bezirk Ried wollte am Samstag gegen Mittag Richtung Antiesenhofener Ortszentrum fahren. An einem unbeschrankten Bahnübergang an der Mitterdinger Straße hielt sie ihr Fahrzeug bei der Eisenbahnkreuzung zwar an, stand aber zu nahe am Gleis. Zur selben Zeit näherte sich ein Regionalzug, der aus Schärding kommend Richtung Ried fuhr. Als die Autolenkerin das bemerkte, versuchte sie noch, den Rückwärtsgang einzulegen und den Wagen zurückzusetzen - aber das gelang ihr nicht mehr. Der Triebwagen erfasste trotz Notbremsung die Vorderseite des Autos, der Pkw wurde um die eigene Achse gedreht und gegen den Zug geschleudert. Die zehn Zuginsassen sowie die Autolenkerin blieben dabei unverletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen ist beträchtlich. Die Bahnlinie musste für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt werden.