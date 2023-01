"Zu kalt" für diese Jahreszeit – aber wo bleibt der Schnee?

Auch in tiefen Lagen, wie hier am Pleschinger See, wird es schneien.

Nach einem milden Start ins neue Jahr kündigt sich in Oberösterreich winterliches Wetter an. Während am heutigen Mittwoch noch einmal bis zu fünf Grad erreicht werden, gehen die Temperaturen ab morgen nicht über den Gefrierpunkt hinaus. Das sei "eigentlich zu kalt für diese Jahreszeit", sagt Alexander Ohms von GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). "Normal" seien Mitte Jänner Höchstwerte von vier Grad.

An die Kälte müssen wir uns gewöhnen: Die eisigen Temperaturen halten in den nächsten Tagen an, aus derzeitiger Sicht bleibt es auch kommende Woche frostig. Große Niederschlagsmengen sind nicht zu erwarten. Dass Oberösterreich im Schnee versinkt, wie es zu Wochenbeginn in Kärnten der Fall war, schließt der Meteorologe aus. Zehn Zentimeter innerhalb eines Tages seien nur in den Bergen möglich. Das Flachland werde "nur angezuckert". Dank der Kälte legt sich eine dünne, weiße Decke über die Wiesen.

Warum man derzeit nicht auf Apps vertrauen kann

Wann es wo wie viel schneien wird, lässt sich wegen der aktuellen Wetterlage nicht prognostizieren. Derzeit liegt ein riesiges Tiefdruckgebiet über Europa, das vom Polarkreis bis zum Mittelmeer reicht. Darin seien kleine Randtiefs eingelagert, die sich stetig bewegen. "Da hat man schnell Abweichungen von hundert Kilometern drin. Was wir jetzt haben, ist keine klassische Kaltfront", erklärt Ohms. Auf die Wetterapp am Smartphone sollte man daher nicht vertrauen.

Fest steht: Es bleibt im ganzen Land kalt und überwiegend trüb. Auflockern wird es nur selten, zeitweise fällt Schnee. Ab Mittwochabend sinkt die Schneefallgrenze in tiefe Lagen.

Wie ist das Wetter in Ihrer Region? Auf Auf nachrichten.at/wetter finden Sie aktuelle Prognosen, Messwerte und Webcams.

Skigebiete sperren wieder auf

Für die heimischen Skigebiete ist die kalte Luft ein Segen. "Jetzt laufen die Kanonen auf Hochtouren, die Kunstschneereserven können ordentlich aufgestockt werden", sagt der GeoSphere-Meteorologe. Am Sternstein und am Hochficht, wo der Skibetrieb wegen der milden Temperaturen kurzzeitig eingestellt werden musste, will man die Pisten am Wochenende wieder öffnen.

Autor Verena Gabriel