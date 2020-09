Zu Hause bleiben? "Ein Schnupfen alleine ist zu wenig"

Wenige Tage vor dem Schulstart am Montag haben Eltern in Ostösterreich Post von Bildungsminister Heinz Faßmann und Familienministerin Christine Aschbacher (beide VP) erhalten. Darin werden Eltern aufgefordert, hinsichtlich der Corona-Pandemie bei Erkältungskrankheiten den Gesundheitszustand ihres Kindes genau zu beobachten und "es im Zweifelsfall zu Hause zu lassen".

Hintergrund sei die Tatsache, dass sich die zentralen Symptome von Covid-19 nicht eindeutig von jenen einer Erkältung unterscheiden lassen. Zudem könnte eine Corona-Infektion auch symptomfrei verlaufen, hieß es in dem Schreiben.

"Kein normaler Schulstart"

Wie in Oberösterreich der Schulstart dann eine Woche später in der Praxis aussehen könnte, darüber haben gestern Nachmittag Schüler-, Eltern-, Lehrervertreter sowie Experten und Behördenvertreter im Rahmen eines Bildungsgipfels beraten. Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen auf "Hochtouren", hieß es anschließend.

Es werde sicher "kein normaler Schulstart", sagte die für Bildung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), "aber wir sind bemüht, dass der Start im Vollbetrieb stattfinden kann". Schließlich sei eine Schule "kein Krankenhaus, sondern eine Bildungseinrichtung", sagte Tilman Königswieser, Arzt und Mitglied des oö. Krisenstabes.

Neuerliche Schulschließungen, wie sie bundesweit während des Lockdowns und in Oberösterreich zudem unmittelbar vor den Sommerferien verordnet worden waren, sollten vermieden werden. Doch ausgeschlossen werden könnten diese nicht. Haberlander: "Das wäre unseriös – auch, weil wir das Infektionsgeschehen im Jänner nicht kennen." Joris Gruber, Präsident des Landesverbandes der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen, plädierte dafür, dass Kinder im Ernstfall dennoch zur Betreuung in die Schule gebracht werden könnten.

Eine Umstellung auf Heimunterricht soll es laut dem Mitte August präsentierten Konzept von Bildungsminister Faßmann nur dann geben, wenn die vierteilige und bezirksweise geltende Corona-Ampel auf "rot" springt oder einzelne Schulen oder Klassen wegen Covid-19-Infektionen geschlossen werden.

Auch das verpflichtende Tragen eines Mund-/Nasenschutzes während des Unterrichts ist vorerst kein Thema. "Derzeit sind Schulen keine Spreader", sagte Königswieser. Sollte es aber auch in Schulen zu einem Ansteigen der Infektionsrate kommen, könnte laut Haberlander die Maskenpflicht wieder eingeführt werden.

Sowohl der Sing- als auch der Turnunterricht kann nun wieder abgehalten werden. Um ein Ansteckungsrisiko aber so gering wie möglich zu halten, sollte grundsätzlich der nötige Sicherheitsabstand eingehalten und der Sportunterricht so oft wie möglich im Freien stattfinden.

Fiebermessen zur Abklärung

Bei der Frage, ob man Kinder mit Schnupfen und Husten in die Schule schicken soll, gibt es zwar Empfehlungen des Bundes, prinzipiell gehe man aber davon aus, dass die Eltern den Gesundheitszustand ihres Kindes kennen. Im Ernstfall sollte Fieber gemessen und das Kind gegebenenfalls zu Hause betreut, sagte die Landesrätin, die aber betonte: "Ein Schnupfen alleine ist zuwenig."

Breit angelegte Fieberkontrollen beim Schuleingang, wie es etwa bei vielen öffentlichen Gebäuden üblich ist, seien nicht angedacht.

Sollte ein Schüler während des Unterrichts Symptome zeigen und der Verdacht einer Covid-19-Erkrankung vorliegen, werde er sofort in einen eigenen Raum gebracht und Eltern sowie die Gesundheitsbehörde und im Anschluss die Bildungsbehörde informiert. Die Mitschüler werden weiter in dem Klassenraum, der sofort gut belüftet werden sollte, unterrichtet. Bei dem betroffenen Schüler wird im Anschluss ein Rachenabstrich vorgenommen.

Für den Umgang mit dem Virus werden an allen Schulen Krisenteams als Ansprechpersonen installiert. "Wir versuchen den Schulen Sicherheit zu geben am Schulanfang", sagte Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Gurgeltests

Das bundesweite Schulmonitoring soll einen Überblick über die tatsächliche Infektionslage an heimischen Schulen geben. Dazu sollen alle drei Wochen in Zusammenarbeit mit vier Unis (u. a. Linz) 15.000 Schüler zwischen sechs und 14 Jahren sowie 1200 Lehrer an 250 Schulen mit Hilfe der„Gurgelmethode“ getestet werden.

In Oberösterreich wurden vom Ministerium dafür 42 Schulen ausgewählt, darunter 22 Volksschulen sowie 20 der Sekundarstufe I (5. bis 8. Schulstufe). Die Schulen werden vorab informiert, die Testung erfolgt freiwillig. Eltern müssen eine Einverständniserklärung für die Testung ihres Kindes abgeben.

Für den Gurgeltest muss eine Minute lang mit einer speziellen Salzlösung gegurgelt werden, damit Partikel aus dem Rachen haften bleiben. Danach wird die Probe auf Virenerbgut analysiert. Im Fall eines positiven Befundes werden die Proben noch einmal einzeln untersucht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at