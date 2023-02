Zu Besuch bei den Leopard 2A4: So läuft die Ausbildung beim Panzerbataillon

"Für was brauchen wir die eigentlich?" Mit diesen Worten waren noch vor etwas mehr als einem Jahr die Soldaten in Wels konfrontiert, wenn es um ihr Einsatzgerät ging: den Kampfpanzer Leopard 2A4. Seit wenigen Wochen sind die stählernen Ungetüme in Europa jedoch in aller Munde, bieten sie doch der von Russland angegriffenen Ukraine die Möglichkeit, der verheerenden Attacke des Nachbarn standzuhalten.