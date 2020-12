Zu Aussprache mit Waffe erschienen: Großeinsatz in Vöcklabruck

Es war am späten Abend gegen 22 Uhr, als Anrufer bei der Landeswarnzentrale meldeten, dass ein Mann auf einem Supermarktparkplatz ín Vöcklabruck mit einer Waffe herumlaufe. Neun Polizisten von insgesamt vier Streifen rückten daraufhin aus. Als sie auf dem Parkplatz ankamen, trafen sie dort auf drei Personen, die offenbar eine private Angelegenheit zu besprechen hatten. In der Hosentasche des 56-Jährigen steckte eine Waffe. Die Beamten forderten die Männer auf, sich auf den Boden zu legen, anschließend nahm ein Beamter die Waffe, die sich als Schreckschusspistole entpuppte, an sich.

Wie sich im Zuge der Einvernahmen herausstellte, handelte es sich bei dem Streit um eine Beziehungsgeschichte: Weil ein 36-jähriger syrischer Staatsbürger vermutete, dass ein um 20 Jahre älterer Vöcklabrucker ein Verhältnis mit seiner Frau hat, wollten sich die Männer an dem Abend zur "Aussprache" treffen. Der Ehemann hatte dazu seinen Bruder, 35, aus Wels mitgenommen, der 56-Jährige hingegen seine Schreckschusspistole.

Der 56-Jährige wird wegen gefährliche Drohung angezeigt und gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.