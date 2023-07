Zivilstreife beschleunigte auf 210 Km/h, Probeführerscheinbesitzer war noch schneller

Eine zivile Streife wurde am Freitag gegen 15 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg im Gemeindegebiet von Ansfelden auf das besorgniserregende Verhalten eines Autofahrers aufmerksam. Der Wagen fuhr äußerst dicht auf das Streifenfahrzeug auf und setzte anschließend von rechts zu einem riskanten Überholmanöver an.

Die Polizisten verfolgten das Auto, das plötzlich stark beschleunigte. Trotz einer Geschwindigkeit von 210 Km/h konnte das Dienstfahrzeug den Pkw nicht einholen, da dieser weiterhin an Tempo zulegte. Die rücksichtslose Flucht endete schließlich, als der PKW mit immer noch halsbrecherischen 190 km/h von weiteren Polizisten gestoppt wurde.

Beim Lenker handelte es sich um einen 21-jährigen Probeführerscheinbesitzer, der in Wien wohnt. Auf dem Beifahrersitz saß ausgerechnet sein Vater (50). Der Lenker wurde mehrfach bei den Bezirkshauptmannschaften Linz-Land und Wels-Land angezeigt.

