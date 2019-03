"Zivilschutzagenda" will Sprachrohr für die vielen Freiwilligen sein

OBERÖSTERREICH. Auf Initiative des oberösterreichischen Feuerwehr-Ausstatters Rosenbauer hat sich die Plattform "Zivilschutzagenda Österreich" formiert. Diese vereint das "Kuratorium Sicheres Österreich", den Bundesfeuerwehrverband und das Österreichische Rote Kreuz. Initiator ist Rosenbauer-Chef Dieter Siegel. Ziel der Plattform ist es, die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement zu verbessern. Laut einer aktuellen Online-Befragung von "Karmasin Research & Identity" (1000 Teilnehmer) sind 39 Prozent der ehrenamtlich Tätigen wegen ihrer persönlichen Haftung im Einsatzfall besorgt, 37 Prozent machen sich Gedanken über den Versicherungsschutz, und fast ebenso viele beklagen zu geringe Wertschätzung ihrer Tätigkeit durch die Politik.

Mehr als vier Millionen Österreicher, also fast die Hälfte der Bevölkerung, leistet Freiwilligenarbeit. Fragt man nach den größten Risiken für die Freiwilligenarbeit, so nennen 59 Prozent der Befragten einen Mangel an Nachwuchs. Die Hälfte sagt, dass die ehrenamtlich Tätigen ausgenutzt würden, und 27 Prozent sehen in unzureichenden Ressourcen die größte Bedrohung. Genau diese Punkte sieht die nun gegründete Zivilschutzagenda als Arbeitsauftrag.

