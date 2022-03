Zivilschutz: "Unsere heile Welt hat Risse bekommen"

Die Pandemie, der Krieg in Europa, zwei Beinahe-Blackouts im Vorjahr: "Die heile Welt, in der wir zu leben glaubten, hat Risse bekommen", sagte Michaela Langer-Weninger (VP), die für Katastrophenschutz zuständige Landesrätin, anlässlich eines Termins zum Thema Zivilschutz am Dienstag.

Dies sei vielen Menschen bewusst: "Das Interesse der Bevölkerung ist deutlich gestiegen", sagte Josef Lindner, Geschäftsführer des OÖ Zivilschutzverbands. Im Online-Shop der Organisation seien beispielsweise immer wieder Notfallpakete ausverkauft.

Vorsorge statt Panik

Information und Vorsorge seien wichtig, "man darf aber keine Panik verbreiten", mahnte Präsident Michael Hammer. Das Ziel sei, dass es möglichst viele Haushalte schaffen, 14 Tage autark auskommen können. Derzeit trifft das auf wenige zu. "Die meisten würden 5,7 Tage ohne Strom und Fließwasser auskommen", sagte Langer-Weninger. Ein Blackout, ein großflächiger Stromausfall, dürfte aber eine Woche dauern, eine weitere werde vergehen, bis die Versorgung mit Bedarfsgütern wieder funktioniere.

Die Vorräte sollten Wasser, haltbare Nahrung, Hygieneartikel, Medikamente, Notfallbeleuchtung und Notfallradio beinhalten, sagte Lindner. Private Vorsorge sei so wichtig, weil der Staat im Krisenfall nicht für den Einzelnen sorgen könne. Neben Privatpersonen sollen sich auch Gemeinden auf Katastrophenszenarien vorbereiten: In den kommenden Monaten soll es ein Handbuch für Gemeinden geben, zudem Basiskurse für Mitarbeiter von Kommunen und Einsatzorganisationen, sagte Werner Kreisl, Bezirkshauptmann von Perg und Präsidiumsmitglied des Zivilschutzverbands: "Damit im Ernstfall möglichst viele Menschen wissen, was zu tun ist."