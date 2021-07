Es sollte eine gemütliche Zigarette auf der Couch in ihrer Wohnung sein. Doch für Ulrike S. endete das Vorhaben in einem Albtraum. Laut Polizei dürfte sich die 61-Jährige am Dienstagabend im Wohnzimmer eine Zigarette angezündet haben. Ihr Ehemann schlief zu dieser Zeit bereits im Schlafzimmer. Aus noch ungeklärter Ursache entzündete die Frau aus Versehen ihr Nachthemd mit der glimmenden Zigarette. Wegen eines körperlichen Gebrechens dürfte sie das laut Polizei aber zunächst nicht bemerkt haben.