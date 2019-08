Zigarette löste Brand in Werkstätte eines Pferdehofes aus

Ersten Informationen zufolge wurden weder Personen noch Tiere verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Am Vormittag war das Feuer noch nicht vollständig gelöscht. Vermutlicher Auslöser des Brandes war laut Polizei eine Zigarette, welche die 27-jährige Tochter des Hausbesitzers vor der Eingangstüre des Einfamilienhauses geraucht hatte, nachdem sie von einem Fest nach Hause gekommen war.

Die Frau dämpfte den Zigarettenstummel am Boden aus, warf ihn in einen Müllsack und entsorgte den Sack in einer Restmülltonne in der Werkstätte, die auch als Garage genutzt wird. Ein 65-jähriger Mann entdeckte den Brand um 6.00 Uhr und alarmierte sofort die Feuerwehr.

