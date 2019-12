Zeuginnen gefunden, Räuber noch nicht

LINZ. Nach dem Überfall auf die Raiffeisenbank-Filiale im Linzer Uni-Viertel Dornach vom Donnerstag haben sich nun jene zwei Frauen bei der Polizei gemeldet, die dem Täter auf seiner Flucht begegnet sind. Von dem 40 bis 50 Jahre alten Mann fehlt aber weiterhin jede Spur.

Alarmpaket explodierte

Wie auf einem Video der Überwachungskamera zu sehen ist (die OÖN berichteten), kamen die zwei Freundinnen dem mit Haube und Schal maskierten Räuber entgegen, als dieser direkt aus der Bank lief. Just in dem Moment, als er die beiden Linzerinnen passierte, explodierte das Alarmpaket in dem Beutesack und versprühte eine riesige rote Farbwolke.

Einem Aufruf der Polizei kamen die beiden Freundinnen nun nach: "Sie haben sich gestern beim Landeskriminalamt gemeldet", informierte Polizeisprecherin Heide Klopf.

Doch auch sie konnten keine zweckdienlichen Hinweise zu dem Täter liefern: Während eine der beiden Zeuginnen angab, den Mann zwar gesehen, aber nichts Auffälliges bemerkt zu haben, hatte ihn ihre Freundin hingegen gar nicht bewusst wahrgenommen.

Dieser Mann wird gesucht. Bild: LPD

Daraufhin bog der Bankräuber um die Ecke, wo sich Parkplätze und daran angrenzend das Bundesschulzentrum Auhof befindet. Dort soll er laut Polizei aus seiner weißen Stofftasche das Alarmpaket genommen und es im nächsten Mistkübel entsorgt haben.

Da der Täter grüne Handschuhe trug, dürften keine Fingerabdrücke zu finden sein. Zudem hatte das in einem präparierten Geldbündel versteckte Sicherheitspaket durch die Explosion Farbe versprüht, weshalb die Ermittler vermuten, dass die Beute in fünfstelliger Höhe für den Täter unbrauchbar geworden ist.

