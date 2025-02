Aufruf nach Hundebiss in Gallneukirchen: Halterin (67) meldete sich bei Polizei

Eine 31-Jährige wurde Mittwochvormittag in Gallneukirchen beim Spazierengehen mit ihrem kleinen Kind von einem schwarzen Hund, laut Polizei ein Mischling, in den Oberschenkel gebissen. Die Halterin, die noch mit einem weiteren Vierbeiner, ebenfalls nicht angeleint, unterwegs gewesen war, verweigerte den Austausch der persönlichen Daten. Die leicht Verletzte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Einen Tag darauf, am Donnerstag, bat die Polizei öffentlich um Hinweise zu dem Vorfall.

Die OÖN haben berichtet: Hund biss 31-Jährige in Gallneukirchen, Halterin verweigerte Datenaustausch

Am Freitag hat sich daraufhin die Hundebesitzerin, eine 67-Jährige aus Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung), bei der Polizeiinspektion Gallneukirchen gemeldet. Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft Linz berichtet.

