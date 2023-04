Zeugen nach Messerattacke in Wels einvernommen

Weiterhin kritisch war am Montag der Zustand jenes 18-Jährigen, der am Sonntag von einem Unbekannten auf dem Flotzingerplatz in Wels mit einem Messer attackiert und schwer verletzt wurde. Vor Dienstag sei laut Einschätzung der behandelnden Ärzte keine Besserung des Gesundheitszustands des jungen Mannes zu erwarten. "Der Patient ist nach einer Notoperation am Sonntag weiterhin in notfallmedizinischer Versorgung", teilte eine Sprecherin des Klinikums Wels-Grieskirchen am Montag auf OÖN-Anfrage mit.

Die Bluttat ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr: Im Kreuzungsbereich der Kreuzpointstraße mit dem Flotzingerplatz stieß ein Unbekannter dem 18-Jährigen ein Messer in den Bauch und verletzte ihn lebensbedrohlich.

Ein 17-jähriger Bekannter des Opfers hatte die Tat zwar nicht direkt gesehen, war aber in der Nähe und eilte zu Hilfe. Der unbekannte Täter flüchtete derweil in unbekannte Richtung. Obwohl zahlreiche Streifen der Polizei das Welser Stadtgebiet bis in die späten Nachtstunden absuchten, blieb die Fahndung bisher noch ohne Erfolg. Der 17-Jährige brachte das schwer verletzte Opfer ins Klinikum Wels, das in der Nähe des Flotzingerplatzes liegt. Dort wurde sofort die Notoperation eingeleitet.

Ermittlungen laufen

Nach der Tat nahmen Ermittler der oberösterreichischen Landespolizeidirektion ihre Arbeit auf. Am Montag vernahmen sie den 17-Jährigen und weitere Zeugen ein. Der Tatverdacht gegen den unbekannten Täter lautet derzeit auf absichtliche schwere Körperverletzung, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion mit. "Das Opfer einzuvernehmen, war aufgrund seines Gesundheitszustands bisher nicht möglich. Daher sind auch noch keine näheren Details zum Tathergang bekannt", sagte die Sprecherin auf OÖN-Anfrage.

