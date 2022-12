Zeugen gesucht: Totes Baby neben Wanderweg entdeckt

Ein Zeuge entdeckte am Sonntag gegen 12.20 Uhr einen toten Säugling in Ruhpolding in Bayern. Es lag hinter einem Wall am Wanderweg in Richtung Förchensee. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Traunstein nahmen noch vor Ort die Ermittlungen auf. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das tote Baby kurz vor der Entdeckung dort abgelegt worden sein.

Eine Obduktion ergab, dass der Säugling gewaltsam zu Tode gekommen sein dürfte. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Ruhpolding liegt in Bayern an der Grenze zu Tirol.

Die Staatsanwaltschaft und die Kripo bittet um Hinweise unter 0861/9873-0. Etwaige Hinweise können auch anonym abgegeben werden: