Zeuge rettete Unfalllenkerin vor dem Ertrinken

Zivilcourage hat ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land am Montagnachmittag bewiesen – und damit einer 45-Jährigen aus dem Bezirk Braunau vermutlich das Leben gerettet. Der Autofahrer hatte gegen 15:40 Uhr einen Unfall auf der B147 beobachtet und war sofort zur Unfallstelle geeilt – keine Minute zu spät, wie sich herausstellen sollte.

Pkw landete in Bach

Denn die Frau, die auf Höhe der Ortschaft Höfen die Kontrolle über ihren Pkw verloren, einen Kleinbus im Gegenverkehr gestreift, auf die Leitplanke aufgefahren und von der Fahrbahn abgekommen war, befand sich in höchster Not: Ihr Pkw hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegend im sogenannten Schwemmbach zum Stillstand gekommen. Als der 33-Jährige beim Wrack ankam, befand sich der Kopf der Lenkerin bereits unter Wasser.

Totalsperre der B147

Der junge Mann zog die Frau aus dem Wagen und dürfte sie damit wohl vor dem Ertrinken gerettet haben. Die 45-Jährige wurde von Sanitätern versorgt und dann mit Verletzungen unbestimmten Grades in der Krankenhaus nach Braunau gebracht. Zur Bergung des Unfallwagens rückten die Feuerwehren Schalchen und Uttendorf an. Die B147 war für etwa eineinhalb Stunden totalgesperrt, teilte die Polizei am Montagabend mit.