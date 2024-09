Zerstörte Marienskulptur wird nicht wieder im Linzer Mariendom aufgestellt

Darüber informierte die Diözese Linz am Samstag in einer Aussendung. Nach einer Diskussionsveranstaltung in Wien sind Gerüchte aufgetaucht, dass die geköpfte Skulptur der gebärenden Maria wieder im Linzer Mariendom aufgestellt werden soll. "Das entspricht allerdings nicht den Tatsachen und ist nicht vorgesehen", heißt es in der Aussendung. Theologin Martina Resch, die als Kunstvermittlerin bei dem Ausstellungsprojekt beteiligt war, hatte angekündigt, dass die Statue zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Linz aufgestellt werden soll. In sozialen Medien habe sich dann rasch das Gerücht verbreitet, dass sie wieder im Mariendom zu sehen sein werde.

Nichtkirchlicher Ausstellungsort

Dem ist aber nicht so: Sollte die Skulptur wieder in Linz ausgestellt werden, dann an einem nichtkirchlichen Ort. Die Marienstatue befinde sich im Besitz der Künstlerin - es sei ihre Entscheidung, wie und wann sie ihr Kunstwerk ausstellen möchte.

