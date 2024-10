Zentrum von Altenfelden polizeilich gesperrt: "Ein Wahnsinn, was hier los ist"

++Dieser Artikel wird laufend aktualisiert++

Die OÖN-Redakteure Thomas Fellhofer und Verena Gabriel befinden sich vor Ort und schildern ihre Eindrücke. "Es ist ein Wahnsinn, was hier los ist. Die Einsatzkräfte rücken in Kolonnen nach, dahinter herrscht dann bei einer Baustelle ein wenig Normalität. Das Leben geht hier irgendwie weiter, allerdings durch massive Einschränkungen durch die Polizei, die ihr Basislager in Altenfelden aufgeschlagen hat", berichtet Thomas Fellhofer.

Video: OÖN-Redakteur Thomas Fellhofer berichtet aus Altenfelden

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Polizei setzt alles daran, den flüchtigen Roland Drexler zu finden. "Die Polizei hat auch in der Nacht durchgearbeitet. Jedes Auto ist besetzt, um beim kleinsten Hinweis sofort ausrücken zu können". Die Einsatzzentrale wurde von Fraunschlag nach Altenfelden verlegt. Auch Polizisten aus Niederösterreich sind vor Ort, um ihre Kollegen zu unterstützen. Am Ortsplatz von Altenfelden stehen auch noch gepanzerte Fahrzeuge.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Video: Thomas Fellhofer über den aktuellen Ermittlungsstand

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Erneut appelliert die Polizei an die Bevölkerung, "Aufenthalte in den Waldgebieten und im gesamten Bezirk zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit zu behindern".

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Währenddessen fehlt von Roland Drexler weiterhin jede Spur. Auch das Auto mit dem Drexler unterwegs sein soll, ein silberfarbener Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL, ist weiterhin verschollen. Auch eine Handyortung blieb erfolgslos. Die Polizei wird ab 11 Uhr über den aktuellen Ermittlungsstand informieren, wir berichten per Livestream.

Streit unter Jägern als Motiv?

Der Flüchtige soll am Montag zuerst Franz Hofer, den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau und danach in Arnreit den pensionierten Polizisten Josef H. erschossen haben. Als mögliches Motiv für die Bluttat gilt ein lange schwelender jagdrechtlicher Streit. Jäger aus der Region berichten, dass es bereits seit längerem Probleme mit dem Verdächtigen gegeben haben soll. In seinem Leben habe sich alles um die Jagd gedreht, hieß es. Er soll sich auf die Fallen- und Raubwildjagd spezialisiert haben und seine Fallen auch in fremden Revieren ausgelegt haben. Auch von Wilderei war die Rede. Kurz vor der Bluttat soll der Verdächtige wegen des Verdachts des unwaidmännischen Verhaltens angezeigt worden sein. Bei zwei der drei Anzeigenden dürfte es sich um die Opfer gehandelt haben. Dem Verdächtigen sei dem Vernehmen nach bereits vor etwa zehn Jahren von den Behörden vorübergehend die Jagdkarte entzogen worden.

Mehr zum Thema Oberösterreich Nach Amoklauf: Angst im Mühlviertel KIRCHBERG/DONAU, ARNREIT, ROHRBACH, ALTENFELDEN. Die Polizei fahndet nach Roland Drexler (56) – der Jäger soll zwei Männer erschossen haben. Nach Amoklauf: Angst im Mühlviertel

Die BH Rohrbach, die am Montag sicherheitshalber geschlossen wurde, hat am Dienstag wieder normal geöffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Norbert König-Felleitner stellvertretender Ressortleiter Online-Redaktion Norbert König-Felleitner

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.