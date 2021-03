Zeitungskassen-Diebe rasch gefasst

Drei Rumänen im Alter von 19 und 20 Jahren wurden am Sonntagabend rasch gefasst, nachdem sie zuvor am Bahnhof in Schwanenstadt (Bez. Vöcklabruck) eine Zeitungskasse aus der Verankerung gerissen hatten. Die jungen Männer flüchteten mit der Kasse, brachen sie auf und nahmen das darin befindliche Geld an sich. Dabei wurden sie von einer Frau beobachtet, die umgehend die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten die Männer auf dem Bahnhof aufgreifen, sie werden angezeigt.

