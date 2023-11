Zeit der Krankenstände: Corona dominiert das Infektionsgeschehen

In vielen Büros und Werkstätten ist es still geworden. In den Öffis wird geschnäuzt und geniest, und die Hausarztpraxen und Apotheken sind stärker frequentiert. Es sind deutliche Anzeichen einer Infektionswelle. Dass die Viren wieder um sich greifen, belegt auch die Krankenstandsstatistik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). In der Vorwoche waren in Oberösterreich mehr als 48.000 Menschen krankgemeldet, bundesweit registriert die ÖGK rund 260.700 Krankenstände.