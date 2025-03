Zeigen Sie uns Ihr Faschingskostüm!

Schon in den vergangenen Tagen und Wochen ging es im ganzen Land bei Umzügen, Bällen und Feiern für Groß und Klein lustig zu. Am heutigen Faschingsdienstag erreicht die "fünfte Jahreszeit" ihren Höhepunkt. Kinder sind verkleidet im Kindergarten oder in der Schule erschienen und auch bei vielen Erwachsenen sind Kostümierungen beliebt. Für welches Kostüm haben Sie sich in diesem Jahr entschieden? Wie feiern Sie und Ihre Familie Fasching? Welchen Faschingsumzug oder welche Veranstaltung haben Sie besucht?

Faschingsfotos gesucht!

Schicken Sie uns Ihre Bilder an online@nachrichten.at! Die schönsten Bilder veröffentlichen wir in einer Bildergalerie auf nachrichten.at. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich mit einer honorarfreien Nutzung online und in der OÖN-Printausgabe einverstanden.

