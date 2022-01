Zehnjähriges Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein zehnjähriges Mädchen war gegen 12.30 Uhr vom Schulbus ausgestiegen und auf die Straße gelaufen. Eine Autolenkerin (25), die an der Haltebucht vorbeifahren wollte, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Das Kind lief gegen ihren Pkw und blieb verletzt am Boden liegen.

Die 25-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war auf dem Güterweg Rudersbach Richtung Hellmonsödt unterwegs, teilte die Polizei am Abend mit. Sie und der Vater des Mädchens, der in der Nähe wartete, leisteten sofort Erste Hilfe. Danach wurde die Zehnjährige von ihrem Vater ins Spital gebracht. Dort stellte man fest, dass sie schwere Verletzungen erlitten hat, so die Polizei.