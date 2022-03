Mit mehr als 8800 Feuerwehrfrauen wurde der Stand bei Oberösterreichs Feuerwehren in den vergangenen zehn Jahren beinahe verdoppelt. "Eine stetig wachsende Anzahl von Mädchen und Frauen, die sich freiwillig in der Feuerwehr engagieren, kann nur stolz machen", sagt dazu Markus Voglhuber, beim Landes-Feuerwehrverband für Freiwilligenmanagement zuständig. Und trotzdem ist es immer noch eine Meldung wert, wenn eine Feuerwehr erstmals eine Frau aufnimmt. Und immer noch gibt es Feuerwehren, die sich zumindest inoffiziell als reiner Männerverein sehen. Ihren "Maskulinismus" begründen diese wenigen Wehren mit teils recht fadenscheinigen Argumenten. Dabei sind diese Feuerwehren schon längst in der Minderheit. Immerhin in 775 der 880 freiwilligen Feuerwehren im Land sind bereits Mädchen und Frauen aktiv. Nicht nur als Mitglieder, sondern auch als Führungskräfte: In den Feuerwehrkommanden wie auch als Funktionärinnen auf Bezirks-, Abschnitts- und Feuerwehrebene übernehmen Frauen vielfach Verantwortung.

"Teil des Teams sein"

"Teil des Teams zu sein, in dem jede und jeder eine wichtige Aufgabe hat, egal ob groß oder klein, stark oder schwach, Frau oder Mann, ist besonders inspirierend, denn jede und jeder findet dort seinen Platz. Das Erlebte verbindet und ist letztendlich auch Freundschaft und Familie für mich", sagt Nicole-Catrin Huemer. Sie ist Mutter von drei Kindern und Schriftführerin bei der FF Hartkirchen. Zudem ist die 44-Jährige hauptberuflich als Betriebsfeuerwehrfrau am Landestheater Linz tätig. "Feuerwehr, das ist doch Männerangelegenheit!" Dieses Scheinargument, dass Frauen den Feuerwehrdienst nicht bewältigen können, ist im Verschwinden begriffen und hat auch objektiv keine Berechtigung mehr.

"Frauen sollen ermutigt werden, sich den Aufgaben im Feuerwehrdienst zu stellen. Das Vertrauen und Zutrauen sollen gestärkt werden, nicht nur bei den Frauen selbst, sondern auch in den Feuerwehren", sagt Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer. "Es soll künftig mehr Anreize für Frauen und Mädchen geben, das braucht aber Zeit und Überzeugung", weiß der Chef der Feuerwehren im Land. "Ich bin davon überzeugt, dass Frauen Abwechslung und frischen Wind in jede Feuerwehr bringen. Fragt man die Männer in unserer Feuerwehr, so sind sie sich einig, dass seit der Aufnahme von Frauen das Klima viel entspannter geworden ist", sagt auch Melanie Stöbich. Die 22-Jährige kann in der FF Hartkirchen schon auf zwölf Jahre Feuerwehr-Erfahrung zurückblicken.

Jugend als Schlüssel

So wie Melanie Stöbich kommen viele Mädchen über die Jugendarbeit in Kontakt mit der Feuerwehr. Dort haben in vielen Feuerwehren die Mädchen sogar schon die Mehrheit. Diese Entwicklung begrüßt man beim Landes-Feuerwehrverband und arbeitet emsig an besseren Rahmenbedingungen für Frauen. Frauen soll es noch einfacher gemacht werden, sich in den Dienst der freiwilligen Feuerwehr zu stellen. Der Arbeitsausschuss für Freiwilligkeit und Ehrenamt befasst sich intensiv damit: "Die Entwicklung des Frauenanteils ist zwar sehr gut, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Mit gerade einmal zehn Prozent Frauenanteil ist hier noch einiges an Luft nach oben vorhanden", sagt der Leiter des Arbeitsausschusses Markus Voglhuber.

Frauen an der Spitze

Positives gibt es auch in Sachen weibliche Führungskräfte. Denn: Dort wo Frauen dabei sind, übernehmen sie auch Verantwortung: In OÖ sind derzeit zwei Kommandantinnen und fünf Kommandant-Stellvertreterinnen im Einsatz. 127 Schriftführerinnen, 59 Kassenführerinnen und 46 Feuerwehrfrauen, die mit Aufgaben auf Abschnitts- und Bezirksebene betraut sind, sind mit Feuereifer dabei. Aber auch Gruppenkommandantinnen und Atemschutzträgerinnen werden immer mehr.

Kleiner Wermutstropfen: Eine Frau bei der Berufsfeuerwehr Linz gibt es immer noch nicht.